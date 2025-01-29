نجم المغرب السابق: “أرغب في إقصاء الجزائر وألا نواجهها في الكان”

أكد نجم المنتخب المغربي السابق، مروان الشماخ، أنه يرغب في إقصاء الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025، لتفادي مواجهتها، ضمن ذات المنافسة.

ويرتقب أن تحتضن المغرب، ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026، البطولة الإفريقية. حيث يتواجد “الخضر” في المجموعة الخامسة رفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.

وفي تصريحات خص بها قناة “أون تايم سبورت” المصرية. وتناقلتها الصحافة المغربية. علق الشماخ، على احتضان بلاده لـ”الكان” قائلا: “أنا في غاية السعادة لأننا أخيرًا في المغرب سنستضيف البطولة، ونحن نحتاج للفوز بالكأس ليبقى هنا”.

قبل أن يؤكد لاعب أرسنال الانجليزي السابق، أنه يتمنى تفادي مواجهة “الخضر” في المحفل القاري، وختم: “كل المنتخبات جيدة والأجواء ستكون ساخنة. والبطولة ستكون قوية، أتمنى أن تُقصى الجزائر ولا نواجهها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور