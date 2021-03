نجم المغرب السابق يُساند زطشي على حساب لقجع !!

وادو الذي شارك في تربص للمنتخب الوطني الجزائري كمساعد للناخب الوطني جمال بلماضي نشر صورة له رفقة رئيس الفاف على “تويتر”.

وأرفق الصورة بعبارة:”الرجل المناسب في المكان المناسب.. رجل قادر على تعزيز كرة القدم الأفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه وقيم عمله وقبل كل شيء المعرفة بنظام كرة القدم البيئي.. دعمي الثابت للسيد زطشي”.

يُذكر أن زطشي تم قبول الطعن الذي قدمه اليوم الجمعة وسيُنافس المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة على مقعد في المكتب التنفيذي للفيفا.

The right man at the right place

1 homme capable de booster le football africain par son intégrité, son honnêteté, son humilité, ses Valeurs de travail et surtout la connaissance de l'écosystème du football.

Mon soutien indéfectible à

M. Zetchi Président de la FAF. @FIFAcom pic.twitter.com/I7pgWQSUcr

— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) March 5, 2021