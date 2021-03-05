نجم المغرب السابق يُساند زطشي على حساب لقجع !!

الرياضة
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نجم المغرب السابق يُساند زطشي على حساب لقجع !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر عبد السلام وادو قائد المغرب السابق عن دعمه لخير الدين زطشي في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للفيفا.

وادو الذي شارك في تربص للمنتخب الوطني الجزائري كمساعد للناخب الوطني جمال بلماضي نشر صورة له رفقة رئيس الفاف على “تويتر”.

وأرفق الصورة بعبارة:”الرجل المناسب في المكان المناسب..  رجل قادر على تعزيز كرة القدم الأفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه وقيم عمله وقبل كل شيء المعرفة بنظام كرة القدم البيئي.. دعمي الثابت للسيد زطشي”.

يُذكر أن زطشي تم قبول الطعن الذي قدمه اليوم الجمعة وسيُنافس المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة على مقعد في المكتب التنفيذي للفيفا.


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