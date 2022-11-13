نجم المغرب يتعرض لإصابة خطيرة قبل المونديال

تعرض سهرة اليوم الأحد النجم الدولي المغربي، أمين حارث، لاصابة قوية مع فريقه أولمبيك مارسيليا.

وذلك في مواجهة الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي التي جمعت “لوام” بالمُضيف موناكو وانتهت بثلاثية لهدفين لصالح الأول.

وأُصيب، حارث، على مستوى الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من لاعب موناكو ليتم استبداله في الدقيقة الـ62 بديمتري باييت.

وأشارت بعض التقارير لاصابة حارث بقطع في الرباط الصليبي ما يُبعده بصفة نهائية عن مونديال قطر 2022 في انتظار صدور بيان رسمي من الأطراف المعنية.