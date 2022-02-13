نجم المغرب يفتح النار على حاليلوزيتش ويصفه بالكاذب !

فتح النجم الدولي المغربي لفريق إتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، النار على المدرب البوسني للمنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش.

حمد الله نشر رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” اليوم الأحد رد فيها على تصريحات سابقة لحاليلوزيتش.

كما قال:”توضيح.. من خلال آخر ندوة صحفية أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه كان هناك اتصال بيني وبينه، أو بين أحد من طاقمه وبيني”.

وواصل:”ذكر أنني اشترطت أن ألعب أساسيًا أو عدم تلبية الدعوة للمنتخب. هذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتا، وهو غير صحيح أبدا”.

كما ختم:”أؤكد أنه لم يكن هناك أي اتصال أو كلام بيني والمدرب، أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب”.