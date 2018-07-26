نجم المكسيك يُقدم هدية مُميزة لبودبوز

قام النجم الدولي المكسيكي لفريق “ريال بيتيس” الإسباني “غواردادو” بتقديم هدية مُميزة لزميله النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز”.

وتمثلت الهدية في قميص خاص باللاعب المُشارك رفقة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 والذي يحمل الرقم 18.

ونشر أمسية اليوم الخميس نجم الخضر صورة قميص المنتخب الميكسيكي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق الصورة بعبارة:”شكرا لك أخي غواردادو”.