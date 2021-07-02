نجم المنتخب الألماني يعلن اعتزاله دوليا

أعلن النجم الألماني، توني كروس لاعب ريال مدريد لاسباني، رسميا، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الألماني بعد خروجهم من يورو 2020.

وكتب توني كروس، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “لقد لعبت مع منتخب ألمانيا 106 مباراة، ولن يكون هناك المزيد”.

وأضاف: “كنت أتمنى وبشدة، وقاتلت بقوة لأنهي 109 مباراة ونحقق اليورو، والآن اتخذت قرار الاعتزال الدولي، وكان واضحا لي منذ فترة طويلة بأنني لن أشارك في مونديال قطر 2022”.

وتابع توني كروس: “كان شرفا لي ارتداء هذا القميص لمدة طويلة، لقد فعلتها بكل فخر وشغف، شكرا لكل المشجعين الذين دعموني، وشكرا لجميع النقاد على حافزهم الإضافي”.