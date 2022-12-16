نجم المنتخب الإسباني يعتزل اللعب الدولي ويترك رسالة مؤثرة

أعلن نجم المنتخب الإسباني، ونادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتش، إعتزاله اللعب الدولي رسميا، بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتب قائد لاروخا اليوم الجمعة، عبر حسابه بالأنستغرام:حان الوقت لتوديع المنتخب الوطني، بعد ما يقرب من 15 عامًا و143 مباراة”.

وأضاف بوسكيتش: “أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في هذا الطريق الطويل، من فيسينتي ديل بوسكي، الذي منحني الفرصة للبدء، إلى لويس إنريكي لأنه جعلني أستمتع حتى اللحظة الأخيرة”.

وتابع اللاعب:” أشكر أيضًا جولين لوبوتيجي وفرناندو هييرو وروبرتو مورينو، على ثقتهم، وكذلك جميع الجهاز الفني واللاعبين والمسؤولين “.

وأورد ذات اللاعب:”لقد كان شرفًا لي أن أمثل بلدي وأن أرتقي به إلى القمة، وأن أكون بطلًا عالميًا وأوروبيًا، وأن أكون قائدًا وأن ألعب العديد من المباريات”.

وختم بوسكيتش:”لا يسعني إلا أن أتمنى لزملائي والمدرب الجديد لويس دي لا فوينتي كل التوفيق، سأبقى أدعمكم دائما”.