نجم المنتخب الإيفواري السابق يشيد ببلماضي

أكد حارس المنتخب الإيفواري السابق باري كوبا، على ضرورة منح الثقة للمدربين المحليين مع منتخباتهم لتطوير مستوى الكرة الإفريقية، وأعطى مثالا بالناخب الوطني جمال بلماضي ومدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

وكتب الحارس الإيفواري السابق باري كوبا، اليوم الخميس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي:”جمال بلماضي و أليو سيسي تمكنا من رفع علما بلادهيما عاليا في سماء الكرة الإفريقية”.

وأضاف المتحدث: “لأول مرة بفضل مدرب منتخب وطني محلي تمكنت إفريقيا من الوصول للمربع الذهبي لكأس العالم والفضل للمدرب المحلي المغربي وليد الركراكي”.

وتابع ذات المتحدث:”عندما ألاحظ المنتخبات الكبرى، أجد أن فرنسا عينت المدرب ديدييه ديشامب، إنجلترا يقودها غاريث ساوثغيت، وألمانيا كذلك جوليان ناجيلسمان”.