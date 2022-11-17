نجم المنتخب الفرنسي يعلن غيابه عن مونديال قطر رسميا

تلقى المنتخب الفرنسي، حامل لقب كأس العالم، ضربة موجعة، بتأكد غياب لاعب مهم عن مونديال قطر، الذي سينطلق بعد 3 أيام.

وغرد اللاعب الدولي الفرنسي، كريستوفر نكونكو، معلنا غيابه الرسمي عن كأس العالم قطر 2022.

وجاء في التغريدة:”أمس مساءً، بعد التحاليل الطبية، إضطررت لمغادرة المنتخب، وغيابي عن كأس العالم، حاليا أعمل على العودة بقوة”.

وجاء كذلك في التغريدة:”متضامن مع زميلي كامافينغا، من غير العدل تحميله مسؤولية غيابي، كأس العالم هي نقطة تجمعنا وليس إنقسامنا”.

وختم اللاعب نكونكو بتوجيه الشكر للطاقم الطبي للديكة وزملائه على دعمه، وتمنى لهم التوفيق في المونديال.