نجم المنتخب المصري:”محرز هو واجهة الكرة العربية في أوروبا”

أثنى اللاعب الدولي المصري “حسين الشحات” على النجم “رياض محرز” لاعب “ليستر سيتي” مُعتبرا إياه واجهة الكرة العربية في أوروبا.

وقال لاعب العين الإماراتي في حوار مُطول خص به الموقع الرسمي لناديه:”كل لاعب عربي يتمنى الإحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية”.

وأضاف:”نظرة الأوروبيين للاعبين العرب تغيرت في الأونة الأخيرة بفضل تألق نجوم كثيرة في أكبر الدوريات على غرار محرز وصلاح”.

وختم اللاعب الذي أُستدعي مؤخرا لتربص الفراعنة:”محرز وصلاح هم حاليا من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ومحط إهتمام أكبر الأندية الأوروبية”.