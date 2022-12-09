نجم المنتخب الهولندي يدافع عن محرز

تحدث نجم مدافع المنتخب الهولندي، ونادي مانشستر سيتي، جوناثان أكي، عن لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز.

وصرح أكي لموقع العربي الجديد، الأربعاء المنصرم:”كأس العالم تحتاج لأفضل اللاعبين حول العالم، ومحرز من أفضل اللاعبين في أوروبا”.

وأضاف مدافع السيتي:”غياب محرز عن نسخة كأس العالم قطر 2022، أمر مؤسف، ويعتبر خسارة للبطولة”.

للإشارة، سيواجه مدافع المان سيتي أكي رفقة منتخب بلاده هولندا، الأرجنتين، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.