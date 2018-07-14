نجم المنتخب الوطني لكرة اليد يُودع الجزائر والوجهة إلى فرنسا

أعلن “غرونوبل” إستقدامه نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، “أيوب عبدي” قادما من نادي براقي، بعقد لم يُفصح لا عن مُدته ولا قيمته.

وسينشط صاحب الـ21 عاما مع الفريق الصاعد للقسم الثاني الفرنسي، في تجربة إحترافية ستكون مُفيدة جدا بالنسبة للخلفي الأيمن الصاعد.

وأبدى مُدرب نادي “غرونوبل”، عزيز بن كحلة عن سعادته بإستقدام “عبدي” مُعتبرا بأنه سيقدم إضافة كبيرة لتشكيلته، رغم صغر سنه.

وصرّح :”أيوب لاعب لديه يد يُسرى قوية، ويمتلك خبرة دولية كبيرة، وأنا مُقتنع بأنه سيكون من أبرز عناصرنا الموسم القادم”.