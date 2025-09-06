نجم المولودية الجديد يتحدى “الخضر”

رفع الوافد الجديد على تشكيلة مولودية الجزائر، الحسن بانغورا، التحدي، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبه غينيا و”الخضر”.

ويستقبل منتخب غينيا، بعد غدٍ الاثنين، رفقاء رياض محرز، بالدار البيضاء المغربية. برسم الجولة الـ 8 من المجموعة الـ 7، للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ونشر المستقدم لـ”العميد” في الميركاتو الصيفي المنقضي. صورة له بقميص منتخب غينيا، على صفحته الخاصة عبر “فيسبوك” وأرفقها بتعليق، قال فيه: “فخور بأن أكون جزء من هذا الفريق”.

قبل أن يضيف الحسن بانغورا، الذي تألق في كأس إفريقيا للمحليين الأخيرة: “فوز أمس والآن نستهدف اللقاء القادم، المرتقب الاثنين أمام الجزائر”.

يُشار إلى أن لاعب المولودية الجديد، كان قد تألق في أول مشاركة له مع منتخب غينيا الأول. أمس الجمعة، حينما شارك بديلا بداية من الدقيقة 81. ونجح في آخر أنفاس اللقاء في تقديم تمريرة آخر أهداف غينيا، التي فازت على الصومال بـ 3-0.

