نجم المولودية زوغرانا يتلقى دعوة منتخب بوركينا فاسو

تلقى لاعب وسط ميدان فريق مولودية الجزائر، نحند زوغرانا، الدهوة من منتخب بوركينا فاسو، لمشاركتهم التربص المقبل.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تلقيها استدعاء رسمي، من طرف الاتحاد البوركينابي، خاص باللاعب زوغرانا، لتمثيل منتخب بوركينا فاسو.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا الاستدعاء، خاص بالتربص التحضيري الذي سيجري في الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري

وستكون هذه التجربة، جديدة، بالنسبة للاعب محمد زوغرانا، كونها الأولى من نوعها، بعد ما قام اللاعب بتمثيل منتخب كوت ديفوار في الفئات الشبانية.