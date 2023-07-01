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الرياضة

نجم الميلان يتحصل على الرقم 10 خلفا لدياز

بقلم فيصل زيان بوزيان
نجم الميلان يتحصل على الرقم 10 خلفا لدياز
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أسدل نادي ميلان الإيطالي. الستار عن إسم اللاعب الذي سيرتدي الرقم 10. الموسم المقبل. خلفا للإسباني الراحل نحو ريال مدريد مؤخرا.

ونشر الحساب الرسمي للميلان، اليوم السبت عبر الإنستغرام، صورة لنجم الفريق رفاييل لياو، بقميص الفريق، وبرقمه الجديد الرقم 10  بدلا من الرقم 17.

كما أكد الصحفي دي مارزيو، أن قرار إدارة الروسونيري، جاء بعد تألق لياو  طيلة الموسمين الماضيين، بالإضافة لتجديد عقده لغاية موسم 2028.

يجدر الإشارة، يُعد الرقم 10 في نادي ميلان، رقم الأساطير، إذ سبق وأن إرتداه العديد من النجوم الذي مروا على الروسونيري، أبرزهم ري كوستا، سيدورف، و رود جوليت.

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