نجم الميلان يقترب من برشلونة
كشف الصحفي الإيطالي “بسكاي نيوز”، فابريزيو رومانو، عن اقتراب نجم وسط فريق ميلان الإيطالي للانتقال لبرشلونة.
وغرد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر “تويتر”، أن اللاعب فرنك كيسي قد وقع مع البلوغرانا لغاية 2026.
كما أشار فابريزيو رومانو إلى أن فرانك كيسي قد أكمل بالفعل كشفه الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً للفريق الإسباني بصفقة انتقال حر.
وسيتقاضى اللاعب حوالي 6.5 مليون أورو للموسم الواحد مع برشلونة.
Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB
Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022