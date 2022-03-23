نجم الميلان يقترب من برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي “بسكاي نيوز”، فابريزيو رومانو، عن اقتراب نجم وسط فريق ميلان الإيطالي للانتقال لبرشلونة.

وغرد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر “تويتر”، أن اللاعب فرنك كيسي قد وقع مع البلوغرانا لغاية 2026.

كما أشار فابريزيو رومانو إلى أن فرانك كيسي قد أكمل بالفعل كشفه الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً للفريق الإسباني بصفقة انتقال حر.

وسيتقاضى اللاعب حوالي 6.5 مليون أورو للموسم الواحد مع برشلونة.