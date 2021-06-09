نجم المُنتخب الوطني الجديد مُستاء ويوجه رسالة خاصة !

يُحضر المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة نظيره التونسي بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس في لقاء ودي تحضيري هو الآخير للخضر في تربص شهر جوان بعد مواجهتي موريتانيا وكذا مالي في أجواء رائعة.

متوسط ميدان الخضر الجديد راميز زروقي عبر عن استياءه من الانتقادات التي تلقاها عقب مُشاركته ضد مالي، حيث نشر صورة له من اللقاء على حسابه الرسمي في “فايسبوك” وأرفقها بعبارة:”تلقيت الكثير من الإهانات بعد مباراة مالي. آمل ألا يحدث هذا مرة أخرى، أحاول تقديم كل ما لدي من أجل بلدي، وأعلم أن جمال بلماضي يعرف ما يفعله أيضًا”.

يُذكر أن الخضر سيشدون الرحال صبيحة الخميس صوب العاصمة التونسية تونس على متن طائرة خاصة على أن يُجروا في السهرة آخر حصة تدريبية لهم تحضيرا لمواجهة نسور قرطاج الودية، وذلك بالملعب الرئيسي.