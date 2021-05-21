نجم الوداد:”لم نتأهل بعد ومواجهة المولودية صعبة”

أكد نجم الوداد البيضاوي المغربي “صلاح الدين السعيدي” أن فريقه لم يضمن التأهل بعد واصفا مواجهة العودة ضد مولودية الجزائر بالصعبة.

السعيدي قال اليوم الجمعة في ندوة صحفية:”المباريات المغاربية دائما تتسم بالحدة والتنافسية والإثارة، لذلك ننتظر أن تكون المواجهة صعبة على الفريقين”.

وأضاف:”سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن نتيجة التعادل في الذهاب ترجح كفتنا وتضمن التأهل لنا على حساب مولودية الجزائر”.

وختم:”علينا استغلال هذه النتيجة لصالحنا والتعامل مع المباراة بذكاء، خاصة أن لدينا الخبرة والإمكانات لتحقيق هدفنا”.