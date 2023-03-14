نجم اليد الجزائرية “عبد القادر رحيم” يعلن اعتزاله دوليا

أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، عبد القادر رحيم، اعتزاله اللعب دوليا، بعد مسيرة قاربت الـ 15 سنة، عاشها بحلوها مرها مع الخضر.

وفي رسالة بعث بها عبد القادر رحيم، إلى محبيه ومتتبعي الكرة الصغيرة، أكد فخره بارتداء قميص المنتخب الوطني، لفترات طويلة عاش فيها لحظات لا تنسى.

واستذكر اللاعب المتألق، أول استدعاء له للخضر، سنة 2009، من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مؤكدا بأنه شاهد الفخر والعاطفة في عيون والديه حينها، لبداية واحدة من أجل التجارب في حياته.

كما تحدث لاعب الخضر لكرة اليد، الذي قرر وضع حد لمغامرته مع المنتخب الوطني، عن أبرز المحطات في مسيرته الدولية، مبرزا بأنه كان له الشرف للمشاركة في 4 بطولات كأس العالم ومثلها كؤوس إفريقية.

غير أن عبد القادر رحيم، أكد بأن الذكرى الأجمل في مسيرته بالألوان الوطنية، كانت لحظة التتويج بلقب بطل إفريقيا 2014 على أرض الجزائر، في القاعة الأسطورية “حرشة حسن”.