نجم “باريس سان جيرمان” يتحسر على غياب “دولور”

أكد الأرجنتيني “باريديس” نجم “باريس سان جيرمان”، أن غياب “أندي دولور” عن مباراة اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي خسارة لفريقه.

وقال “باريديس” في تصريحات صحفية: “من المؤسف عدم مشاركة أندي دولور في مباراتنا أمامهم”.

وأضاف: “دولور لاعب مهم في تشكيلة مونبوليي وما حدث بيننا في الماضي يبقى في الماضي لا شيء شخصي وهذه الأمور تحدث فوق أرضية الميدان”.

وتابع: “لكن أكرر أنه غيابه سيؤثر على تشكيلة فريقه لأنه يقوم بعمل كبير وجيد مع مونبوليي”.

يذكر أن “دولور” تعرض لإصابة غضلية قبل مباراة اليوم الجمعة وبالتالي يكون قد غاب عن مباراة الذهاب والإياب أمام “البياسجي“.