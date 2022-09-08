نجم برشلونة يبدي إعجابه بمحرز

أثنى نجم نادي برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، على الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشيتر سيتي الإنجليزي، مبديا اعجابه بطريقة لعبه.

ونقلت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، تصريحات ديمبلي، أين كشف قائمة اللاعبين الذين يستمتع بمتابعتهم ومن بينهم رياض محرز.

كما قال نجم برشلونة: “كنت أحب كثرا جيرارد، انييستا، واعتبرهم قدوتي، واليوم أحب مشاهدة ميسي ومحرز، أحب رياض”.

ومن جهة أخرى كشف عثمان ديمبلي، عن حديث جمعه مؤخرا بالدولي الجزائري رياض محرز، عقب المواجهة الودية الخيرية، التي جمعت برشلونة، بمانشستر سيتي الشهر الماضي.