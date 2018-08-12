نجم “برشلونة” يعتزل اللعب دوليا !

أعلن الإسباني “جيرارد بيكي” عن إعتزاله اللعب دوليا وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه قبل مباراة السوبر الإسباني ضد “إشبيلية” سهرة اليوم الأحد.

وقال “بيكي” خلال المؤتمر الصحفي: “لقد تحدث مع لويس أنريكي قبل أسبوعين وأخبرته أنني قررت الإعتزال مع لاروخا وهو قرار مدروس”.

وأضاف: “عشت لحظات جميلة مع المنتخب الإسباني، وكانت مليئة بالنجاحات والألقاب”.

كما أكد نجم “برشلونة” أنه “ودّع” زملائه في المنتخب في مونديال روسيا متمنيا لهم وللمنتخب المزيد من النجاحات مستقبلا مؤكدا أنه سيبقى مركزا مع فريقه فقط.