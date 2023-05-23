نجم برشلونة يندّد بالعنصرية ويوجّه رسالة قوية

ندّد لاعب برشلونة رافينيا هو الأخر بالعنصرية التي طالب لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في لقاء فالنسيا.

وقام نجم “البلاوغرانا”، خلال مباراة اليوم أمام بلد الوليد بنزع قميص، لإيصال رسالة دعم لمواطنه البرازيلي، و كتب “ما دام لون الجلد أهم من إشراق العيون، ستكون هناك حرب، أنا معك فيني”.

وكان النجم البرازيلي قد استرجع حقه من قبل الرابطة الاسبانية حذف البطاق الحمراء، التي تلقاها، في حين منعت جمهور فالنسيا من متابعة لقاء فريقه من المدرجات لـ 5 مباريات كاملة.

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