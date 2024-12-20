نجم بن عكنون بطلا شتويا للرابطة الثانية هواة وسط غرب

توج نادي نجم بن عكنون بطلاً شتوياً لمرحلة الذهاب من الرابطة الثانية هواة، مجموعة وسط-غرب. بعد بلوغه النقطة الـ32 في جدول الترتيب، حصدها خلال 14 جولة.

وتوج نجم بن عكنون بطلاً شتوياً، قبل مباراة واحدة من ختام مرحلة الذهاب. إذ يبتعد بفارق خمس نقاط عن الوصيف رائد القبة صاحب الـ27 نقطة، الذي تعادل سلبا داخل الديار، أمام صفاء خميس مليانة.

ونجح نجم بن عكنون في الفوز أمام نجم القليعة بثنائية نظيفة، اليوم الجمعة. في إطار الجولة الـ14 من الرابطة الثانية هواة وسط غرب. موسعا الفارق عن رائد القبة إلى خمس نقاط.

وحقق نجم بن عكنون مساراً ناجحا في الجزء الأول من الموسم، بتحقيقه الفوز في تسع مباريات وتعالده في خمس، دون أن يتعرض لأي خسارة.

كما تمكن النجم من تسجيل 22 هدفا، مقابل تلقيه سبعة أهداف فقط في الجزء الأول من الموسم.

وهو ما يؤكد الهدف الأول للفريق هذا الموسم، وهو العودة إلى الرابطة المحترفة، بعد موسم واحد فقط من هبوطه.