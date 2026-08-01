نجم بن عكنون يتعادل وديا مع الصاعد الجديد شبيبة الأبيار

خاص فريق نجم بن عكنون، أمس الجمعة، مباراة ودية تحضيرية، ضمن الاستعدادات الصيفية التي يجريها الفريق تحضيرا للموسم الكريو الجديد.

وواجه فريق نجم بن عكنون، في مبارته الودية التحضيرية، الصاعد الجديد للبطولة المحترفة، فريق شبيبة الأبيار.

وكانت هذه المواجهة فرصة لمدربي الفريقين، من أجل معامنية مدى جاهزية لاعبيهم، من خلال الوقوف على مردودهم البدني، والفني.

كما انتهت هذه المباراة التحضيرية، بين الجارين، نجم بن عكنون، وشبيبة الأبيار، على نتيجة التعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة.

ومن المقرر أن يخوض كل من نجم بن عكنون، وشبيبة الأبيار، مباريات تحضيرية أخرى فيما تبقى من تربصهم الصيفي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.