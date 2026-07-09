نجم بن عكنون يجدد عقد مدربه منير زغدود

جددت إدارة نادي نجم بن عكنون، ثقتها في مدرب الفريق منير زغدود، من خلال تجديد العقد الذي يربطهما.

وأعلنت إدارة نادي نجم بن عكنون، في بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن تجديد العقد الذي يربطهما بالمدرب زغدود.

كما أوضح مسؤولي نجم بن عكنون، بأن زغدود، أمضى على عقد جديد، يربطه بالفريق لموسم إضافي.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نادي نجم بن عكنون، لاقتناعها بالعمل الذي قام به المدرب منير زغدود الموسم الماضي، وحفاظا منها على استقرار الفريق.