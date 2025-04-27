نجم بن عكنون يحقق الصعود إلى القسم المحترف الأول

رسّم فريق نجم بن عكنون، اليوم الأحد، الصعود إلى القسم الأول المحترف بعد جولتين من نهاية البطولة عقب الفوز أمام أمل الأربعاء.

وحقق نجم بن عكنون فوزا مهما أمام نادي أمل الأربعاء في المباراة التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر، بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية، ما يؤكد عزمه الكبير.

من الجانب المقابل، أصبح فريق أمل الاربعاء من أبرز المرشحين بالسقوط إلى القسم الثاني عقب خيبة اليوم، حيث ستكون مهمته جدا صعبة في تحقيق البقاء.

إلى جانب ذلك، تلقى مستقبل وادي سلي خسارة قاسية بهدف دون رد أمام ضيفه شبيبة الأبيار، أين تجمد رصيده عند النقطة 24، ليتواجد في المرتبة ما قبل الأخيرة.

والتحق مستقبل وادي سلي، بمتذيل لائحة الترتيب شباب المشرية، الذي رسّم سقوطه إلى القسم الثالث.

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