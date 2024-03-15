نجم بن عكنون يحقق الفوز الثاني على التوالي في الرابطة المحترفة

تمكن نادي نجم بن عكنون من تحقيق ثاني فوز على التوالي في الرابطة المحترفة، اليوم الجمعة، أمام نجم مقرة برسم الجولة العشرين من الرابطة المحترفة.

بعد الفوز المحقق على البساط في الجولة السابقة أمام الإتحاد السوفي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وحقق النجم فوزا مستحقا أمام الضيف نجم مقرة، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي إحتضنه ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.

ورفع النجم بهذا الفوز رصيده للنقطة 19 وفي المركز 14 ترتيب البطولة المحترفة، وبفارق 4 نقاط عن أول المهددين بالسقوط مولودية وهران.