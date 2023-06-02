نجم بن عكنون يحقق صعودا تاريخيا إلى المحترف الأول

حقّق فريق نجم بن عكنون صعود تاريخي إلى القسم الأول من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على حساب ترجي مستغانم.

وفاز نجم بن عكنون اليوم الجمعة أمام ترجي مستغانم بهدف مقابل صفر، في المباراة التي شارك فيها عدد من النجوم السابقين الذي حملوا عدد من أقمصة الأندية الكبيرة على غرار بوقش ومكلوش و حشود.

وجرت المباراة بملعب مقراني بالعاصمة وسط أجواء مشحونة بين اللاعبين والتي عرفت تدخلات كبيرة من قبل لاعبي الفريقين، قبل أن يفترقوا اللاعبون وسط روح رياضية عالية.

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