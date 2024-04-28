نجم بن عكنون يشتكي الظلم التحكيمي

نددت إدارة نادي نجم بن عكنون، بالأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق أمس السبت، بمناسبة استقباله لشبيبة القبائل، برسم الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة.

ونشرت إدارة النجم فيديو لإحدى لقطات المباراة. يظهر تعرض أحد لاعبيها لعرقلة داخل منطقة العمليات من طرف حارس شبيبة القبائل، شمس الدين رحماني.

وأرفقت إدارة بن عكنون، الفيديو بعبارة: “وتتواصل مهازل التحكيم ضد فريقنا، خطأ وضربة جزاء واضحة وضوح الشمس لكن؟!”

للإشارة فإن النجم انهزم بنتيجة 2-3 ليتجمد رصيده عند النقطة 23 ومباراة مؤجلة كأحد أبرز المهددين بالسقوط رفقة مولودية وهران (19 نقطة وناقص مباراتين).

إلى جانب كل من نجم مقرة (27 ن) وأولمبي الشلف (28 ن). واتحاد خنشلة (28 نقطة وناقص مباراة)، فيما تنفس الكناري الصعداء نسبيا بوصوله إلى النقطة 33.