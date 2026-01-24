نجم بن عكنون يصعد إلى وصافة الترتيب

حقق مساء اليوم السبت، نادي نجم بن عكنون، فوزا رائعا وصعبا أمام الضيف مولودية وهران، استقر على نتيجة 2-1.

وافتتح اللاعب سيلا، باب التسجيل للنجم في الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت 55. ضمن الجولة الـ 16 والأولى من مرحلة إياب الموسم الجاري.

ونجح “أبناء الحمري” في إدراك التعادل، قبل دقيقتين عن صافرة نهاية المرحلة الأولى من مخالفة مباشرة، خادع بها الحارس خير الدين بوصوف، انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 72، وضع القائد عبد الرحمن حشود، ناديه في المقدمة مجددا. بعد خطأ فادح من حارس المولودية، ليونارد عڨون.

وبهذا الانتصار وصل نجم بن عكنون، إلى النقطة الـ 24 في وصافة الترتيب العام. مناصفة مع كل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، بينما تجمد رصيد الفريق الوهراني، عند النقطة 23 في المركز السادس.