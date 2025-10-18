نجم بن عكنون يطيح بـ”السياسي”

حقق نادي نجم بن عكنون، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا أمام ضيفه النادي الرياضي القسنطيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب لكحل في الدقيقة 76، بعد مجهود جماعي مميز تُوّج برأسية سكنت الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية أمام منافس عنيد.

وبهذا الانتصار، رفع نجم بن عكنون رصيده إلى 12 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، مؤكّدًا بدايته الإيجابية هذا الموسم.

من جهته، تجمّد رصيد النادي الرياضي القسنطيني عند 9 نقاط في المركز الثامن، ليواصل نتائجه المتذبذبة منذ انطلاق البطولة.

انتصار نجم بن عكنون يعزز معنويات الفريق قبل الجولات القادمة، في حين سيكون “السياسي” مطالبًا بتدارك الوضع سريعًا لتفادي الابتعاد عن كوكبة المقدمة.