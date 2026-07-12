نجم بن عكنون يعزز صفوفه بضم بشو يوسف ومحمد بن شعيرة

واصل نجم بن عكنون تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027، بإعلانه التعاقد مع الثنائي بشو يوسف ومحمد بن شعيرة، في إطار تدعيم تشكيلته بعناصر جديدة.

وضم النادي العاصمي المهاجم بشو يوسف، الذي يعول عليه الطاقم الفني لتعزيز الخط الأمامي وإضافة حلول هجومية خلال الموسم المقبل، ضمن استراتيجية الإدارة الرامية إلى رفع مستوى التنافس داخل الفريق.

كما أعلن نجم بن عكنون التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي محمد بن شعيرة، ليعزز خط الوسط بخبرته وإمكاناته، في خطوة تندرج ضمن سلسلة الانتدابات التي باشرها النادي تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت إدارة نجم بن عكنون أن التعاقد مع الثنائي يأتي في إطار مشروعها الرياضي الرامي إلى بناء فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد، متمنية للاعبين التوفيق في تجربتهما الجديدة وتقديم الإضافة المرجوة بألوان النادي.