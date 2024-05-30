نجم بن عكنون يفوز أمام إتحاد العاصمة وينعش آماله

فاز نجم بن عكنون، أمام مستضيفه إتحاد العاصمة بثنائية نظيفة ضمن اللقاء المؤجل عن الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول لفريق نجم بن عكنون حاجي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، كما سجل الهدف الثاني مدافع بن عكنون هارون عن طريق الخطأ في مرمى حارسه بن بوط.

كما أنعش الفريق العاصمي، أماله بعض الشيء في الخروج من المنطقة الحمراء، بعدما حصل على 3 نقاط جديدة، في انتظار نتائج مبارياته منافسه على السقوط مولودية وهران.