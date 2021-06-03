نجم بن عكنون يهدد بالإنسحاب من البطولة لهذا السبب !

أكد كمال مبرباش رئيس نادي نجم بن عكنون أن الأمور بدأت تخرج عن سيطرة في القسم الثاني خاصة من جانب التحكيم الذي إلى وصل إلى درجة كبيرة من التعفن لم يشهده الفريق حتى في الأقسام السفلى مضيفا أن التحكيم حرم نجم بن عكنون من 6 نقاط في الجولات الأخيرة.

كما دعى كمال مبرباش الفاف ولجنة التحكيم في تصريح للنهار لوضع حلول فورية على بعد 3 جولات من نهاية البطولة مهددا بالانسحاب في حال بقاء الأمور على حالها خاصة أن الفريق لم يضع الصعود من بين أهدافه وما يهمه ضمان البقاء بما أن الإمكانيات لا تسمح متحديا جميع فرق القسم الأول الثاني إن كان أي نادي يملك مقر مثل مقر نجم بن عكنون الذي يرغب في وضع أسس صحيحة للاحتراف وكرة القدم في الجزائر.