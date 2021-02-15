نجم بوركينافاسو يصل إلى الجزائر لترسيم انضمامه لـ “إتحاد العاصمة” !

وصل اللاعب البوركينابي “حامد بيليم” في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد إلى الجزائر من أجل ترسيم انضمامه لـ “إتحاد العاصمة”.

هذا وسيخوض “حامد بيليم” الفحص الطبي قبل التقديم الرسمي من طرف إدارة إتحاد العاصمة.

في نفس السياق، يكون “عنتر يحيى” قد تعاقد مع لاعب مميز خطف الأضواء في “الشان” الأخيرة، بل كان محل اهتمام العديد من الأندية.

ولعل أبرز الأندية التي كانت تريد الظفر بخدماته هي: “مازيمبي”، “الرجاء”، “الزمالك” وأندية الليغ 1 الفرنسية.

يذكر أن “بيليم” وقع عقدا مع إتحاد العاصمة لمدة موسمين ونصف.