نجم بوليود سيف علي خان يعلن عن إصدار كتاب ذكرياته قريبا

أعلن النجم الهندي، سيف علي خان، يعلن عن إصدار كتاب ذكرياته قريبا.

وحسب موقع أخبار بوليود، سيقوم سيف على خان، بكتابة مذكراته والتحدث عن عائلته ومنزله ومسيرته المهنية في الأفلام والنجاح والفشل والأشخاص الذين أثروا في حياته ومصدر إلهامه .

وأفاد ذات المصدر أنه لم يتم وضع عنوان للكتاب، الذي سيكون متاحا للجمهور العام المقبل .

وتعد هذه المفاجأة الثانية لجمهور سيف علي خان، بعد خبر إعلان زوجته النجمة الهندية كارينا كابور، أنهما ينتظران طفلهما الثاني .

وعن الكتاب قال سيف “لقد تغيرت أشياء كثيرة، وستضيع مع مرور الوقت إذا لم نسجلها، فمن الجميل أن ننظر إلى الوراء للتذكر والتسجيل”.