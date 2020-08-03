نجم “بوليوود” أميتاب باتشان يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الممثل ونجم “بوليوود”، أميتاب باتشان، أمس الأحد، عن شفائه نهائيا من فيروس “كورونا” بعد ثبوت سلبية اختبار الفحص الطبي الذي أجراه.

وأكد أميتاب عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك” بأنه أجرى عيّنة فحص جديدة جاءت نتيجتها سلبية، حيث خرج من المستشفى بعد مكوثه فيه 3 أسابيع كاملة.

مضيفا بالقول:”لقد عدت إلى المنزل وسأخضع للحجر الصحي المنفرد في غرفتي”، وتابع بأنه بفضل الله ودعاء الأقرباء والأعزّاء والأصدقاء والمعجبين والعناية الممتازة والتمريض، رأيت هذا اليوم.

وأنهى أميتاب باتشان البالغ من العمر 77 سنة تغريدته قائلا:”بيديّ المطوية أعبّر عن امتناني”.

جدير بالذكر أن نجم “بوليوود” نُقل إلى المستشفى مع نجله أبهيشيك يوم 11 جويلية الذي لا يزال يعالج، فيماغادرت زوجة ابنه “إيشواريا راي” وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات المستشفى الأسبوع الماضي بعد شفائهما من الفيروس.