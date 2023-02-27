نجم “بي آس جي” المغربي حكيمي محل تحقيق في قضية اغتصاب

فجرت الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، خبر صادم، ضد الدولي المغربي، ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حاكيمي.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الإثنين، عن تقدم فتاة إلى مركز الشرطة الفرنسية، أين ادعت تعرضها للاغتصاب من طرف حكيمي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الفتاة رفضت ايداع شكوى، ضد نجم البي آس جي، ومنتخب المغرب، إلا إن النيابة الفرنسية تبنت القضية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25 فيفيري الجاري، بعد محادثات نصية بين حكيمي، والفتاة، عبر تطبيق “انستغرام”، قبل التحاقه بمنزله في ذات الليلة.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان”، بأن المحققين يعملون على هذا الملف الذي تم تجميعه على أساس أقوال المشتكية.