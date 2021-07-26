نجم جديد لريال مدريد يقترب من المُغادرة

يقترب المُدافع المحوري لفريق ريال مدريد الإسباني “رافاييل فاران” من الرحيل عن قلعة الميرينغي في الساعات القليلة القادمة.

وكشف سهرة اليوم الإثنين حساب “بيين سبورتس” الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مانشستر يونايتد الإنجليزي إتفق مع إدارة الملكي من أجل ضم فاران.

وتتراوح قيمة الصفقة حسب ذات المصدر مابين 45 و50 مليون أورو، وسيطير النجم الدولي الفرنسي في الساعات القادمة صوب مانشستر لإمضاء العقد مع الشياطين الحمر.

ويُعتبر فاران ثاني نجم كبير سيغادر ريال مدريد خلال هاته الصائفة بعد رحيل المداقع الإسباني “سيرجيو راموس” صوب باريس سان جيرمان.