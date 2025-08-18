نجم جزائري جديد يسطع في سماء “الليغ1” الفرنسية

خطف الفرانكو جزائري، ولاعب نادي نانت الفرنسي، ياسين بن حطاب، الأنظار من نجوم باريس سان جيرمان، بمناسبة لقاء أمس بين الفريقان، ضمن افتتاح مشوارهما في “الليغ1”.

وخاض صاحب الـ 22 ربيعا، أمس الأحد، أول لقاء له في الدرجة الأولى الفرنسية. وقدم أداء مميزا جعله محل إشادة واسعة، إلى غاية استبداله عند الدقيقة 59.

حيث أشادت مختلف المواقع والصحف الرياضية الفرنسية. بالمستويات التي قدمها ابن مدينة مارسيليا، والذي لعب الموسم الماضي، معارا في نادي ” Aubagne” الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية.

ويشغل بن حطاب، منصب جناح أيمن، كما يحسن اللعب كمتوسط ميدان هجومي. ويتميز بسرعة فائقة ورؤية استثنائية على أرضية الميدان، ما يجعله في المستقبل القريب هدفا رئيسيا لـ”الفاف” من أجل تدعيم صفوف “الخضر”.

🇩🇿 Yassine Benhattab, crack franco-algérien de Nantes, a été épatant face au PSG ! ➡️ https://t.co/x89MF0L0rH pic.twitter.com/H6SwyHBH4h

Comme en témoigne cette déclaration de Javier Pastore: « Je suis… pic.twitter.com/3oVrFkq8hk

Yassine Benhattab a joué son premier match en Ligue 1 hier soir avec Nantes ! 🟡🟢

Nantes - PSG. Les notes des Nantais : Louis Leroux à l’envers, Yassine Benhattab en éclair #FCNantes #Nantes #Loire -Atlantique @OuestFrance https://t.co/CIKMhrJ036

📈 Raised in Marseille

😮‍💨 Played in 3rd division last year

⭐️ Named best player of the league

🤝 Signs for Ligue 1 side Nantes this year

Yassine Benhattab, what a talent! 🇫🇷✨ pic.twitter.com/YpM2v9llRn

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 17, 2025