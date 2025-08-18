إعــــلانات
الرياضة

نجم جزائري جديد يسطع في سماء “الليغ1” الفرنسية

بقلم محمد لمين صحراوي
نجم جزائري جديد يسطع في سماء “الليغ1” الفرنسية
  • 793
  • 0

خطف الفرانكو جزائري، ولاعب نادي نانت الفرنسي، ياسين بن حطاب، الأنظار من نجوم باريس سان جيرمان، بمناسبة لقاء أمس بين الفريقان، ضمن افتتاح مشوارهما في “الليغ1”.

وخاض صاحب الـ 22 ربيعا، أمس الأحد، أول لقاء له في الدرجة الأولى الفرنسية. وقدم أداء مميزا جعله محل إشادة واسعة، إلى غاية استبداله عند الدقيقة 59.

حيث أشادت مختلف المواقع والصحف الرياضية الفرنسية. بالمستويات التي قدمها ابن مدينة مارسيليا، والذي لعب الموسم الماضي، معارا في نادي ” Aubagne” الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية.

ويشغل بن حطاب، منصب جناح أيمن، كما يحسن اللعب كمتوسط ميدان هجومي. ويتميز بسرعة فائقة ورؤية استثنائية على أرضية الميدان، ما يجعله في المستقبل القريب هدفا رئيسيا لـ”الفاف” من أجل تدعيم صفوف “الخضر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/UAxmN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر