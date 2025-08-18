نجم جزائري جديد يسطع في سماء “الليغ1” الفرنسية
خطف الفرانكو جزائري، ولاعب نادي نانت الفرنسي، ياسين بن حطاب، الأنظار من نجوم باريس سان جيرمان، بمناسبة لقاء أمس بين الفريقان، ضمن افتتاح مشوارهما في “الليغ1”.
وخاض صاحب الـ 22 ربيعا، أمس الأحد، أول لقاء له في الدرجة الأولى الفرنسية. وقدم أداء مميزا جعله محل إشادة واسعة، إلى غاية استبداله عند الدقيقة 59.
حيث أشادت مختلف المواقع والصحف الرياضية الفرنسية. بالمستويات التي قدمها ابن مدينة مارسيليا، والذي لعب الموسم الماضي، معارا في نادي ” Aubagne” الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية.
ويشغل بن حطاب، منصب جناح أيمن، كما يحسن اللعب كمتوسط ميدان هجومي. ويتميز بسرعة فائقة ورؤية استثنائية على أرضية الميدان، ما يجعله في المستقبل القريب هدفا رئيسيا لـ”الفاف” من أجل تدعيم صفوف “الخضر”.
🇩🇿 Yassine Benhattab, crack franco-algérien de Nantes, a été épatant face au PSG !
➡️ https://t.co/x89MF0L0rH pic.twitter.com/H6SwyHBH4h
— Onze Mondial (@OnzeMondial) August 17, 2025
Yassine Benhattab a joué son premier match en Ligue 1 hier soir avec Nantes ! 🟡🟢
L’ex-joueur d’Aubagne a fait une très grosse impression auprès des supporters et journalistes malgré la défaite contre le PSG. 🤩
Comme en témoigne cette déclaration de Javier Pastore: « Je suis… pic.twitter.com/3oVrFkq8hk
— NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) August 18, 2025
Nantes - PSG. Les notes des Nantais : Louis Leroux à l’envers, Yassine Benhattab en éclair #FCNantes #Nantes #Loire-Atlantique @OuestFrance https://t.co/CIKMhrJ036
— David Phelippeau (@dphelippeau) August 17, 2025
Yassine Benhattab, quel talent ! 🇫🇷🐣✨ pic.twitter.com/EJOlNsRx0P
— SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 17, 2025
📈 Raised in Marseille
😮💨 Played in 3rd division last year
⭐️ Named best player of the league
🤝 Signs for Ligue 1 side Nantes this year
Yassine Benhattab, what a talent! 🇫🇷✨ pic.twitter.com/YpM2v9llRn
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 17, 2025