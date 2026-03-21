نجم جزائري واعد يسطع في هولندا

يواصل النجم الجزائري الصاعد، هشام فراح، تقديم عروضه القوية في الدرجة الثانية الهولندية بألوان نادي كامبور.

وعلى الرغم من هزيمة ناديه كامبور المفاجئة، على أرضه وأمام جماهيره أمس الجمعة، بنتيجة 3-4. أمام الضيف جونغ أ زاد، الذي يصارع من أجل البقاء، إلا أن فراح كان نجم المباراة من دون منازع.

وسجل صاحب الـ 20 ربيعا، هدفا بطريقة عالمية بعد سلسلة من المراوغات، في الدقيقة الـ 78. ليعود بعدها بـ 3 دقائق فقط، ويسجل آخرا على طريقة قائد “الخضر” رياض محرز.

ليختار من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، الأفضل في مواجهة كامبور والضيف جونغ. حيث تحصل على تقييم 9.1/10.

ويلعب فراح، في نادي كامبور، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدرجة الأولى الهولندية، معارا إلى نهاية الموسم قادما من ليل الفرنسي.

وخلال الموسم الجاري من الدرجة الثانية الهولندية، خاض صاحب القدم اليسرى السحرية، الذي ينشط كجناح أيمن، 29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

