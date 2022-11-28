نجم ذا فويس كيدز يدخل القفص الذهبي

شارك الفنان السوري وخريج برنامج المواهب “ذا فويس كيدز“، أمير العموري، عن دخوله القفص الذهبي، وهو في عمر الـ19 عاما.

وشارك الفنان، صورا من حفل زفافه على صفحته بانستغرام، معلنا عن زواجه ودخوله القفص الذهبي.

وعلق أمير على الصور بالقول: “رزقني الله بِك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي، مافي مبروك يا حبايبي”.

وأمير العموري، هو أحد المواهب التي تم اكتشافها في برنامج ذا فويس كيدز عام 2016، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 11 عاماً.

وإنضم العموري إلى فريق الفنان المصري تامر حسني واستطاع الوصول إلى مراحل المنافسة النهائية.

وكان أمير، من الأصوات القوية في البرنامج وحظي بمحبة وجمهور كبير من كل أنحاء الوطن العربي.