نجم ريال مدريد:”الله يرحمهم”

عبر النجم الفرانكو جزائري كريم بن زيمة عن حزنه الشديد جراء سقوط الطائرة العسكرية ووفاة 257 شخصا كان على متنها.

وغرد مُهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مساء اليوم السبت.

“أُقدم التعازي الخالصة لكل عائلات وأقرباء ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك”.

وأضاف نجم الميرينغي المُبعد من المنتخب الفرنسي منذ مدة طويلة بسبب قضيته مع فالبوينا:”الله يرحمهم”.

وأرفق اللاعب ذو الأصول الجزائرية التغريدة بعلم الجزائر مايبرز تعلقه ببلاده الأم وتأثره الشديد بحادثة الأربعاء.