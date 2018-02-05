نجم ريال مدريد السابق يتحول لمغني “راب”

قرر نجم ريال مدريد السابق الهولندي، رويستون درينثي، ترك مجال كرة القدم ويضع حدا لمسيرته الكروية ويقتحم عالم الغناء والموسيقى.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا حول اللاعب الذي قرر إحتراف مجال جديد بعيدا عن المستديرة وإستكمال حياته في مجل تأليف الأغاني.

وقال درينثي في تصريحه للصحيفة:”الوضع تكرر معي في أكثر من نادي، الفرق التي لعبت لها مؤخرا لا تدفع لي مستحقاتي، لذا قررت تلك الكرة”.

للإشارة، فإن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ورغم أنه مازال في الـ30 من عمره، قرر احتراف مجال جديد واضعا حدا لمسيرة حافلة بالإنجازات.