نجم “ريال مدريد” في طريقه للدوري الإنجليزي !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن “كايلور نافاس” حارس مرمى “ريال مدريد” يتجه لمغادرة القلعة البيضاء صوب الدوري الإنجليزي.

فنادي “أرسنال” مهتم كثيرا بضم الحارس الكوستاريكي الذي قاد الريال لتحقيق ثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يصبح “نافاس” حبيس الدكة بعد أن تعاقد “الملكي” مع الحارس البلجيكي “تيبو كورتوا” الذي نصب نفسه كحارس أساسي في الفريق.

وكان “نافاس” قد نشر صورة له رفقة جماهير “ريال مدريد” في الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة للجماهير معلقا عليها: “شكرا لكم على كل شيء”.