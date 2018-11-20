نجم ريال مدريد مرشّح لمزاملة محرز

كشف موقع “skysport” البريطاني، أن مدرب مانشستر سيتي الإنلجيزي بيب غوارديولا وضع قائمة من الأسماء لإستقدامها في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف المصدر أن “السيتي” سيقوم بإنتدابات مهمة بعد أن إكتفى بإستقدام الجزائري رياض محرز فقط خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن بين أهم الأسماء التي يتابعها غوارديولا بإهتمام هو النجم الإسباني لنادي ريال مدريد، كونه يريد إستقدام وسط ميدان هجومي.

يذكر أن “السيتيزنس” وضع هدف رابطة الأبطال الأوروبية كأهم هدف له هذا الموسم بعد الثلاثية التي توّج بها الموسم الماضي في إنجلترا.