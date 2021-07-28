نجم ريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة لاعبه الجديد النمساوي دافيد ألابا بفيروس كورونا إثر فحوصات أجراه صباح اليوم الأربعاء.

تأتي إصابة ألابا بفيروس كورونا في وقت أعلن فيه الفريق المدريدي رحيل “رافائيل فاران” لنادي “مانشستر يونايتد” في صفقة قدرت بـ 50 مليون أورو.

يذكر أن “ألابا” إنضم للنادي الملكي بعد نهائيات يورو 2020، من أجل تعويض القائد السابق “سيرجيو راموس” الذي انتقال إلى باريس سان جيرمان.