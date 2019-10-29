نجم زامبيا يُحذر الخضر وبلماضي

بعث نجم المنتخب الزامبي “راينفورد كالابا” برسالة تحذيرية للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة يوم 14 نوفمبر بين المنتخبين.

وقال لاعب فريق “مازيمبي” الكونغولي في حوار مُطول مع “Lusaka Times”.

“أولا أُهنئ المنتخب الجزائري على تتويجه بالكان، هم حاليا أبطال إفريقيا وهم في حالة جيدة، يلعبون بإرادة كبيرة ويُقدمون 100 بالمئة من امكانياتهم في كل مباراة”.

“نشعر بالقلق بالتأكيد قبل مواجهة الخضر لكن لدينا القدرة والجودة، إذا عقدنا العزم وركزنا جيدا، فيمكننا التغلب عليهم”.

“لن يكون التغلب عليهم سهلا خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير، مواجهة المنتخبات العربية على أرضها دائما مايكون صعبا”.