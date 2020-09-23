نجم زيمبابوي: “سنكون مثل التلاميذ بدون تحضير في مواجهة الجزائر”

أبدى اللاعب السابق لمنتخب زيمبابوي، لازاروس موهوني، امتعاضه من اتحاد الكرة الزيمبابوي، لعدم تحضير مباريات ودية، قبل مواجهتهم منتخب الجزائر.

ونقل موقع “سكور24” تصريحات لازاروس موهوني، أين قال: “رغم معاناتنا من كورونا، كان على رئيس اتحاد الكرة “زيفا”، برمجة مباراة ودية أو اثنتين”.

وأضاف: “حتى تلميذ المدرسة لا يمكنه توقع النجاح خلال خوض إمتحان نهائي دون الإستعداد، علينا أن نفعل ذلك ليتمكن المدرب من معاينة لاعبيه”.

وتابع لازاروس موهوني: “إذ لم يكن الأمر كذلك، سيتعين علينا تقبل فكرة أنه لدينا فرصة ضئيلة للتقدم، بسبب سوء الإستعداد”.